傳達性侵弱勢被害人心聲 司法詢問員角色模糊

2019-10-18 10:35

〔記者吳政峰／台北報導〕性侵害犯罪防治法前年修正，新增第15-1條規定兒童或心智障礙之性侵害被害人於偵查或審判階段，司法機關可請「具相關專業人士」在場協助詢（訊）問，也就是「司法詢問員」，但因角色與功能不明確，司法院日前特別召集衛福部、檢察機關、法院、民團等機構討論。

性侵弱勢被害人有時因表達能力不佳，無法完整陳述，此時司法詢問員就被視為一個中介，司法詢問員透過專業素養與被害人溝通，並解讀出他的想法，以利司法程序進行，但實務上他的角色與專業素養仍有待完備。

目前司法詢問員的來源有社工、心理師、特教人士三個途徑，衛福部雖然有開課訓練，但因這個職位實施至今才一年多，究竟需要哪些專業，連課程設計者也在摸索。

與會者建議，弱勢的性侵被害人若要司法詢問員陪同，司法詢問員應及早與被害人見面，建立關係；亦有人建議，司法詢問員的角色應在警詢就介入，前端筆錄做得清楚，後方進入訴訟程序就可減少問題；亦有人認為，離島或偏鄉地區缺乏司法詢問員，衛福部建立的司法詢問員名冊中，若有值班者，或許更具效率。

至於司法詢問員是否具有證人身分，需不需要具結？司法院刑事廳廳長蘇素娥表示，就要看他當時在法庭上所做的事情是什麼，如果只是傳達被害人的意思，就不用具結，但如果是擔任評斷或鑑定者的角色，就屬證人角色，應具結當為證據。

蘇素娥表示，本次會議討論司法詢問員於庭期前與被害人會談及其程序、司法詢問員在審判程序扮演之角色，及專家證人在性侵害案件中運用之情況等議題，與會專家學者多認司法詢問員於最早之調查階段即須介入，且參與過程應全程錄影音，以確保被害人陳述之信憑性，同時，專家證人與司法詢問員亦有轉換運用之可能。

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