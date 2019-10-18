「ㄎㄧㄤ爆戰警」面會檢察官 分局：跪求改裝建議

2019-10-18 06:10

〔記者王捷／台南報導〕犯罪預防宣導是警方工作的一環，也讓警方苦惱。台南市警分局組長突然想到一個新點子，要求內勤組巡官「變身」找檢察官參加座談會，揚言這是不花錢的宣傳，只用安全帽包、鋁箔紙與紙箱打造了「機械戰警」，讓檢察長笑了，有警員看到照片說，這應該是「ㄎㄧㄤ爆戰警」。警分局今天指出，為了環保「戰警」裝備還會繼續使用，但警方在這方面缺乏專長，不曉得好不好看，希望民眾提供改造建議。

現在通訊發達，民眾法律觀念普遍提升，讓警方得犯罪預防宣導效力大減，又或是出現無法將防範知識傳遞給特定受害族群，常讓警方很苦惱，多數分局的宣導常流於形式化拉布條、拍照帶過，不過台南警分局的組長認為，反賄宣導的對象是長輩，所以希望用一些特殊裝扮讓長輩有印象，因此想到了機器戰警。

組長要求組內的特考女巡官，要肩負這次重任，組長花了三天將紙箱做成盔甲，包上銀色色紙，胸前黏上兩塊方形的鋁箔紙使增加立體感，並用安全帽包上鋁箔紙代替頭盔，最讓警員看到噴飯的是面罩也是用紙箱剪下的紙板做成，為求逼真紙板塗黑後，挖了2個小洞考從內往外看。

「戰警」雖然只有上半身，但耗盡警方創造力，且因為與檢察官會面參加座談會的時間快到了，「戰警」只好捨棄手部與腳部盔甲，拿著玩具槍上陣，在座談會當天，不僅檢察長看到戰警笑了，連扮成戰警的巡官也笑出來，還因為頭盔的視野不佳差點跌倒。

有基層警員看到照片，笑說這不「戰警實在太ㄎㄧㄤ」、「勇氣大概是梁靜茹給的」警分局今天早上澄清，戰警裝備還想繼續使用，但不曉得好不好看，實在缺乏製作道具的專業，希望民眾也能提供意見，協助戰警改造。

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