獨家》通緝毒犯冒姊名騙過院檢警 高市警亡羊補牢逮獲

2019-10-18 01:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕本報獨家報導妹妹冒用胞姊名字，害親姊差點被判刑勒戒毒品，誆騙院檢警3單位過關的董姓女子昨天傍晚落網，高市刑大終於扳回一城，亡羊補牢逮獲因案通緝，又涉及偽造文書的董女，今晨將她解送歸案。

據了解，今年3月11日上午，高市刑大幹員鎖定販毒集團，持搜索票前往鳥松區民宅搜查，雖然董女不是警方鎖定目標，也否認販毒，警方懷疑在場的董女是藥腳，因無直接證據，暫列關係人帶回驗尿，當時董女稱未帶證件，以胞姊名字應訊，騙過承辦員警和內勤檢察官。

市刑大接獲檢驗報告確定有海洛因陽性反應，4月18日移送雄檢偵辦，承辦檢察官於5月23日開庭，莫名其妙被傳喚的董女胞姊，出庭應訊喊冤，否認吸毒，堅稱3月11日落網的女子不是她，檢方認為董女胞姊狡辯，聲請雄院裁定觀察勒戒獲准，她不滿被嫁禍，向高雄高分院提起抗告。

二審法官懷疑案情不單純，曾發函再次確認嫌犯身分，警方今年7月回函說沒問題，仍認定董女胞姊吸毒，法官當庭勘驗董女落網時製作筆錄的光碟，並傳喚董女胞姊出庭，發現2人身型、長相和外貌明顯有別，承辦陳姓員警坦言，當初落網的董女與到庭的董女胞姊，不是同一人。

檢警重啓查證才發現，妹妹董女因另案被高雄地院通緝，可能因此報胞姊的個資，案情終於水落石出，但董女胞姊疑護妹，明知對方是親妹妹，卻辯稱不知情，似乎有意袒護，但此舉並未違法，無法追究刑責，高雄高分院裁定董女胞姊的觀察勒戒撤銷。

市刑大大隊長侯東輝重視此案，指示偵六隊儘速將涉嫌偽造公文書的董女逮捕歸案，昨天中午埋伏逮人，董女坦承不諱，也對胞姊表示歉意。

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