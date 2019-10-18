一家人當警察為榮！父剛退休 兄弟倆同分局當所長

2019-10-18 00:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局近日進行人事異動，有多名所長異動，並於18日進行佈達，其中最引人注目的是，二分局深澳坑派出所新任所長傅培堯，與同分局正濱派出所所長傅培維是親兄弟，而兩人的父親則是在近年退休的保安隊小隊長傅天祥。兒子們幫父親接棒，繼續為民服務。

新任所長傅培堯是建國中學的高材生，還曾擔任過基隆市長林右昌的隨扈，表現優異，在代理所長期間，熱心為民服務，深受地方人士好評；今年7月弟弟傅培維才剛從副所長升任正濱派出所所長，結果下一波的人事異動，就換哥哥當所長，兩人碰巧又在同一分局服務。

分局長高德昌指出，因為考量傅培堯在代理所長期間表現優異，在颱風期間還多次不畏風雨，為民服務，能力足夠獨當一面，所以這次才會安排他出任所長；此外這次派任到和一路派出所的所長蔡皓宇，父親也是在警局服務的退休人員，蔡所長本來是深澳坑所的警員，但他努力苦讀，堅持回到基隆為民服務，優異的表現讓他迅速擔任和一路派出所所長，這些所長未來的表現值得期待。

此次異動的還有一分局南榮路派出所長譚龍翔、忠二路派出所副所長王馨鋒、二分局安瀾橋派出所長黃建中、八斗子派出所副所長許勝凱、四分局中華路分駐所長劉威成、安定派出所長王政硯、刑事警察大隊警務員林冠成、代秘書科警務員楊馨溢、交通隊警務員陳俋宏及代政風室警務員陳俊霖。

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