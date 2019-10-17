10/17 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

2019-10-17 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日晚間開獎的第108000249期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市鶯歌區永明街133號的「一嘉一彩券行」開出；第108000083期威力彩及第108000249期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000083期威力彩中獎號碼為「02、04、20、22、35、38，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共54注中獎，每注可得2萬元；伍獎共328注中獎，每注可得4000元；陸獎共2359注中獎，每注可得800元；柒獎共4147注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬2596注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9865注中獎，每注可得100元；普獎共5萬1201注中獎，每注可得100元。

第108000083期38樂合彩中獎號碼為「02、04、20、22、35、38」，五合1注中獎，可得115萬元；四合共12注中獎，每注可得6萬7500元；三合共134注中獎，每注可得5750元；二合共2481注中獎，每注可得750元。

第108000249期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、08、12、15、17、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共199注中獎，每注可得500元；肆獎共2019注中獎，每注可得100元。

第108000249期今彩539中獎號碼為「05、18、21、31、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共269注中獎，每注可得2萬元；參獎共6876注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4569注中獎，每注可得50元。

第108000249期39樂合彩中獎號碼為「05、18、21、31、37」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共371注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9197注中獎，每注可得1125元。

第108000249期3星彩中獎號碼為「743」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000249期4星彩中獎號碼為「4771」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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