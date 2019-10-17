2個月啪15次「鬧出人命」 15歲小女友接受1萬5和解

2019-10-17 22:11

〔記者楊政郡／台中報導〕小女生未滿16歲，就給了19歲男友初夜，兩個月做了15次就因懷孕而被家人知道，立即要求引產，小女生不提告並原諒男友，接受1萬5000元賠償了事，母親堅持不原諒，法官還是輕判男友。

19歲陳男去年11月認識才15歲的「存存」（化名），今年2月與存存（未滿16歲）乾材烈火，到東勢區某汽車旅館嘿咻，初嘗禁果，2個月交往期間又繼續約到陳男住處嘿咻十餘次，直到5月間存存發現懷孕，母親帶到醫院引產，追問出上情，憤而提告。

陳男坦承犯行，法官審酌被告前後共15次對小女友性行為，犯刑法第227條第3項對於14歲以上未滿16歲之女子為性交行為罪。每次都是犯意各別、行為互殊，應分論併罰。

考量被告與小女友是男女朋友，犯後均坦承犯行，並與小女友以1萬5000元達成和解，雖未能獲提告人小女友母親的原諒，審酌被告高職畢業，與父親做水電每月收入2萬2000元，縱未能獲得小女友母親原諒，但已盡力彌補其犯罪所生損害並知所警惕，判1年4月緩刑3年，並應接受法治教育4場次。

判決書指出，陳男與小女友認識後成為男女朋友，今年2月10日23時許，在東勢區某汽車商務旅館房內，經小女友同意性交1次。

而之後又自2月15日起至年4月底某日，都到陳男住處房間內，又對小女生性交14次，5月22日小女友發現懷孕，母親「陪同」翌日就到醫院進行引產，經醫院通報後，查知上情。

小女生的母親堅持提告，小女生接受陳男1萬5000元賠償而和解，但告訴人陳述她不原諒被告，不過法官還是給予緩刑機會。

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