驚險！ 駕駛離座車竟衝向人群 警員緊急化解危機

2019-10-17 18:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投世界茶業博會管制點前，今天有1部轎車駕駛下車，車子未熄火暫停，未將排檔打到P檔，且未拉好手煞車，車子一下子就衝向前，後座的乘客想移住駕駛座控制，但門一開整個人跌出車外，眼看車子要衝向茶博的遊客，中興警分局巡佐楊舜發發現，火速跳進駕駛座先拉手煞車再打檔至P檔，化解撞到遊客的危機。

南投茶博會20日閉幕，這兩天雖不是假日但仍有很多遊客前來品茶、買茶，今天上午10時30多分，有部轎車在中興郵局前暫停，駕駛下車問路，大概5、6秒後，車子滑向前，且速度愈來愈快，衝過警方管制點。

女駕駛和後座乘客想擋住該部往前衝的汽車，但仍無法控制，眼看車子要撞到行走的遊客群，負責交通勤務的巡佐楊舜發，火速跳進駕駛座，先拉起手煞車，接著把排檔從D檔打到P檔停車檔，終於讓車子停住，化解撞傷行人的危機。

中興分局巡佐楊舜發於108年10月17日，執行10-12時2019南投世界茶業博覽會場中興郵局前交通崗勤務，負責茶博活動人潮及車潮疏導管制工作，於10時33分突有一輛自小客車失控衝向人群，經查係駕駛操控不當，在場民眾慌張狂拉不住車輛，楊員見狀機警緊急反應，即時化解危機，幸未造成憾事。

中興警分局長張明盛表示：危機無所不在，警察守護隨時在！特別提醒民眾駕車應認知車輛操控，並遵守交通安全規則，專注駕駛，有效降低危機發生機率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法