無照「毒駕」撞死人 判6年再賠200萬

2019-10-17 13:36

〔記者王定傳／新北報導〕有多項毒品前科的男子楊景迪，2017年1月間在家中吸食安非他命後，仍無照開著貨車上路，在新北市中和區闖紅燈肇事，導致李姓女騎士死亡，法院已依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判他6年徒刑，由於案發後，富邦產物保險公司有賠償被害者家屬，因此再向楊男追償，新北地院審理後判決他賠償200萬元。

檢警調查，2017年1月11日，楊男先在家中吸食安非他命後，隔日晚間9時許，無照開貨車上路，13日清晨5時許，貨車行經中和環河路與中原街交岔口時，楊男竟闖紅燈把李女撞倒在地，李女送醫急救不治死亡。

楊男肇事留在現場，警方將他的尿液送驗，呈甲基安非他命陽性反應，楊男辯稱：「我沒有想到藥效會影響開車！」他的律師則主張，楊男服用毒品超過24小時，對於不能安全駕駛無預見可能性。

法院依法醫研究所鑑定判定，楊男肇事時，血中甲基安非他命濃度超過200ng/ mL，確實會因此引起倦怠、混亂，注意力、操控力及反應能力明顯減弱，致不能安全駕駛情形，審酌楊男自首但又否認犯行、未與被害者家屬和解等因素，判刑6年。

案發後，富邦產物保險公司依強制汽車責任保險法及保險契約，賠償被害者200萬餘元，因此提訴向楊男求償，目前在監執行中的楊男表示不願到庭，亦未提出書狀作任何陳述；法官審理後判他賠償200萬餘元，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法