擔心提款未果遭扣款 重聽嬤ATM前急踱步

2019-10-17 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄧姓阿嬤夜間到銀行ATM提款，但提款機出鈔口打開未吐出鈔票，卻只列出交易明細表，她擔心沒有領到錢又遭扣款，又因重聽無法打電話與銀行明確溝通，焦躁不安的在ATM前來回踱步，警方獲報趕往，得知原委後代為向銀行確認，阿嬤才放下心中大石，頻向警方道謝。

台中市第五分局文昌派出所日前接獲報案，崇德路與北平路口的國泰世華銀行有民眾需要協助，員警徐榮廉、黃偉鑫趕往處理時，發現70多歲的鄧姓阿嬤在ATM提款機前焦躁不安來回踱步，原來是剛才操作ATM欲提款，但提款機出鈔口打開未有鈔票吐出，卻只列出交易明細表，而交易明細表上交易金額顯示為一萬元，故擔心沒有領到錢又遭扣款而心急如焚。

員警了解阿嬤擔心養老金而情緒緊張，告知可向銀行電話查詢，但阿嬤說自己重聽，打了電話怕聽不清楚而不會操作或是又不小心誤被扣款，只能一直重複喃喃自語的擔心錢會不會領不到？銀行會不會不認帳？員警瞭解阿嬤難處，立刻協助撥打ATM的銀行聯繫電話，向銀行表明身分及確認資料後，代為向銀行確認該筆交易是否有成功。

銀行則表示該筆交易未扣款成功，阿嬤這才放下心中大石，員警同時聯繫阿嬤家屬告知此情形，除請其安撫情緒，並請家人帶阿嬤臨櫃詢問為何交易會失敗，同時藉此機會教育向阿嬤宣導常見的ATM詐騙類型，阿嬤及家屬頻頻向員警致謝。

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