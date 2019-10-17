無照保母被控燙傷男嬰 家屬泣訴：請法院把保母抓去關

2019-10-17 13:13

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓夫妻經月子中心介紹，將3月大男嬰交由無照蘇姓保母照顧，但去年4月14日晚間，保母幫男嬰洗澡時，竟未注意水溫太高，將男嬰浸泡在熱水中，導致男嬰全身13％面積的二至三度燙傷，保母被起訴。士林地院上午再度開庭，男嬰母親泣訴請求法院重判保母、「抓去關」；但保母仍否認是故意，且願盡力賠償。合議庭最後諭知全案辯論終結，訂下月14日宣判。

起訴指出，保母去年4月13日因男嬰哭鬧，竟對男嬰賞巴掌，害男嬰右臉挫傷瘀青，4月14日晚間8時30分，保母幫男嬰洗澡時，未先試水溫，就將男嬰放進水中，直到自己也被燙到，才趕緊將男嬰沖冷水並送醫。男嬰遭燙傷面積達13％，並送醫院燙傷加護病房救治，後經清創手術、並穿彈力衣壓迫治療。保母事後被依傷害、業務過失致重傷害等罪起訴。

全案稍早開庭時勘驗男童近期行走影像。公訴檢察官認為，男童左腳姆指已經變形，致行走不穩，達到重傷害程度；但保母的律師說，目前1歲9個月大的男童，行走符合學步期狀況，左腳姆指跑步時也能服貼地面。

至於全程哽咽的男童母親表示，身為新手父母因戒慎恐懼，才經月子中心介紹蘇姓保母照顧男童，未料當時信賴託付換來如今不聞不問，令人心寒；且兒子在事發後再也無法睡過夜，半夜不時會被痛醒，但不管再熱再悶都得穿壓力襪，身為父母的他們也不知道這條沒有盡頭的路何時可以結束，甚至心情不穩定到需藉由藥物才能入睡。

男童母親也請求法官重判保母、「抓去關」，保護她的兒子與其他幼兒，畢竟無論是蓄意還是過失，都是小孩一輩子無法抹滅的重傷害。

保母在庭訊結束前解釋，起初有關心男童，但男童父母要她交代行蹤與父母住處，讓她感到非常害怕；保母也說，雖做錯事但絕非故意，至今仍默默追蹤男童父母臉書以關心男童，且願認真工作，以賠償損失，請求法官從輕量刑。

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