「保險粉」漂白黑心豆芽菜 業者一家4口全判刑

2019-10-17 12:04

〔記者張文川／台北報導〕新北市新店區元品農業企業社，自2016年底起與桃園蘆竹的安心豆芽農場、中壢的地下工廠馮姓菜商，以工業用低亞硫酸鈉（俗稱「保險粉」）來漂白豆芽菜，藉以延長效期並增添賣相，再賣給果菜市場牟利；台北地院今依違反食品安全衛生管理法，將元品負責人孫振擎判刑1年，其父孫蒼松、其母孫林阿英、妻子許婷宜皆判刑10月，1家4口都判處不得易科罰金的須入獄之刑。可上訴。

另2位被訴業者，黃啟誠判刑6月，可易科罰金18萬元，馮增喜獲判無罪。判決一併宣告孫振擎併科罰金120萬元，孫蒼松、孫林阿英、許婷宜各併科罰金50萬元，黃啟誠併科罰金10萬元。

孫振擎今到庭聆判，但不願向媒體承認身分，只說自己是幫朋友來聽判，媒體問這家公司是否仍在營運，他回稱不知道。

檢調調查，元品等3家業者為家族企業，均已執業多年，涉嫌自2016年底開始，以「保險粉」漂白豆芽菜，元品販售綠豆、保險粉等產品，給安心豆芽農場及地下工廠，為被控涉案的3家業者中，規模最大的一家。

元品將黑心豆芽賣給雙北市的傳統果菜市場，每日銷售量約為2000台斤；另兩家業者則販售至力行市場、中壢果菜市場、基隆果菜市場等處，衛生局估算，扣除假日，1年以250天計算，業者約售出50萬台斤違規產品，全被消費者吃下肚。

北檢2017年6月指揮調查局搜索元品等處，以犯罪嫌疑人身分約談元品負責人孫振擎等7人，查扣50公斤裝28桶工業用漂白劑，問題產品約6280公斤（約10400台斤），去年1月起訴；案經北院審理，今判其中5人有罪。

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