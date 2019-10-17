程式設計師涉詐欺 意外查出性侵前女友光碟

2019-10-17 06:05

〔記者楊政郡／台中報導〕程式設計師「炳哥」，去年因女友「小真」提分手，他竟威脅「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A片外流看見你自己別意外」，又傳裸照及私密照給她，威脅再次與其發生性行為，小真赴約，炳哥再次偷拍性愛影片得逞，此案因炳哥另涉詐欺案被扣得上述影片，才查知小真被威脅及性侵之事，台中地院依妨害性自主判3年徒刑。

台中地院判決書指出，炳哥與小真原是男女朋友，去年中感情不睦，小真提出分手，但炳哥卻在同年8月29日至同年9月1日間，以LINE通訊軟體傳送裸照及私密處照片給小真，讓她驚嚇不已，還傳「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A片外流看見你自己別意外」、「禮拜一你沒出現你等著瞧」、「你不來也OK我直接處理你」等訊息，要求9月2日必須到嘉義市其居住處與他發生性行為。否則不願刪除或讓其拿回裸照及性愛影片等。

小真心生畏懼，唯恐裸照及性愛光碟外洩，答應當天到嘉義市找他，但炳哥又暗中安裝錄影設備，當天小真帶著戒慎恐懼心態，下午6時許，她原在看電視，被炳哥半推半就下拉上床性交得逞，且又偷錄下當天性愛影片。

事後小真並未提告，而是同年底炳哥涉及詐欺案（已被起訴、法院審理中），遭司法機關搜索而查扣電腦資料，在其電腦硬碟中查悉上揭竊錄影片，傳喚小真始查知上情。小真也才指控遭性侵等。

炳哥辯稱兩人是合意性交，且同月19日兩人又合意性交1次，否認有強制性交情事。

小真一開始說出實情，先被炳哥威脅、恐嚇要散布她的裸照及性愛光碟，她才會半推半就下發生性行為，且只提9月2日未提9月19日之事，後來在法院審理時小真翻供，說當時也並非不願意發生性行為，但法官認為客觀證據已足，顯然是小真事後受到壓力而出現迴護被告說詞，證詞已受污染，依妨害性自主判處炳哥3年徒刑。

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