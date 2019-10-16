失婚男腳踏兩條船 涉性侵、偷拍性愛影音

2019-10-16 22:56

〔記者王俊忠／台南報導〕失婚男阿賓於2006年到2016年間與成年女子小芳交往，期間曾利用小芳酒醉或熟睡時乘機性交，還拿智慧型手機拍下小芳裸體及兩人性愛過程存檔，這性愛影音檔後來被小芳發現、報警查辦。警方進而查出2015年、16年間阿賓與另名女子小青的多段偷拍性愛影檔，赫知這名偷拍郎腳踏兩條船的行徑。

不過，阿賓也展現安撫兩名女友的能耐，對告訴乃論的偷拍、妨害秘密罪嫌，兩受害女子都在一審開庭時撤回告訴，阿賓與小芳達成和解並賠償，台南地院法官只能依法判公訴不受理；但阿賓涉乘機性侵小芳的犯行，則被法官合併判刑兩年，偷拍用的手機、平板電腦與存放性愛影音的筆電、隨身硬碟都被法官宣告沒收。

判決指出，阿賓與小芳從2006年到2016年的10年期間是男女朋友關係，平時會同房而眠、也有男歡女愛的性行為，不料，阿賓竟從2011年到2014年間，曾在台北六福皇宮、寒舍艾美與自己南市租住處，趁著女友酒醉或熟睡之際加以猥褻、性交，同時偷拍女友裸體與兩人性愛過程。

其後，小芳發現男友的電腦與行動硬碟內存放偷拍兩人的性愛影片，即暗中下載相關影音檔，向警方報案。2016年7月中旬，警方到阿賓位於永康區的住處搜索，查扣用來偷拍猥褻、性愛影像的兩支手機與存放偷拍檔案的兩部筆電、1部行動硬碟。

檢警並從查扣的物證裡找到阿賓偷拍小芳裸體與兩人性交等私密活動的檔案，不只2、3年期間的4段影音，從2007年到2016年近10年期間有21段偷拍影音。此外還找到阿賓與另名女子小青的性愛影音檔有10段，時間集中於2015年到2016年期間偷拍，顯示阿賓與小芳交往後期，另外劈腿小青，大玩腳踏兩條船的感情遊戲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法