毒品百百種 民間機構竟只能驗9種

2019-10-16 23:29

〔記者吳政峰／台北報導〕毒品氾濫，總統蔡英文上任後宣示成立新世代反毒策略，4年砸下100億元反毒，警察機關銜命強力掃毒，屢破重大案件，但衛福部認可的16家濫用藥物尿液檢驗機構，竟只能檢驗出9種傳統毒品，其餘數百種毒品均未獲認可，造成案件大量湧入法醫研究所，不堪負荷。

法醫研究所毒物化學組組長林棟樑指出，新興毒品繁多，不易檢驗，目前通過衛福部之認可濫用藥物尿液檢驗機構共計16家，但認可檢驗項目僅傳統毒品9種成分，其他均未通過認可，因為購置檢驗儀器的費用大約3000萬元，民間機構沒有能力負擔。

林棟樑解釋，要檢驗新興毒品，最少要有氣相層析質譜儀（GC/MS）、液相層析離子阱質譜儀（LC-IT/MS）、液相層析飛行時間質譜儀（LC-QTOF/MS）、液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS） 等儀器，且台灣無市售標準質譜圖資料庫可供比對，廠商還要向國外購買「新興毒品標準品」（毒品樣本）建構資料庫，困難重重。

他說，民間認可可檢驗的9種毒品分為海洛因與鴉片的代謝物（嗎啡及可待因）、安非他命類藥物（安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA）、大麻代謝物（四氫大麻酚-9-甲酸）、K他命代謝物（K他命、去甲基愷他命），不包含危害甚鉅的新興毒品，使得大量案件湧入法醫所。

林棟樑說，2018年警察機關送驗787件，檢出毒品案件數556件，陽性率為70.6％，陽性尿液檢出毒品數量為1-15種毒品，平均為2.6種，顯示多重毒品濫用嚴重；其中混用2種以上為388件，佔陽性尿液案件數68.9％，混用3種以上為283件，佔陽性尿液案件數50.3％，K他命+一粒眠 + 喵喵有187件（33.2％）。

今年1-9月，法醫所則檢驗1770件，警察機關送驗已結案662件，檢出毒品案件數453件，陽性率為68.4％，陽性尿液檢出毒品數量平均為2.44種，且驗出許多未列管物質，顯見每年在國內濫用之新興毒品種類變化極大，增加及強化生物檢體內新興毒品檢驗為當務之急。

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