10/16 今彩539頭獎開出1注獎落新北！ 雙贏彩頭獎摃龜

2019-10-16 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月16日）開獎的第108000248期今彩539，頭獎共1注中獎，可得800萬元，由「新北市新店區中正路84號1樓」的「全味商行」開出；第108000248期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000248期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、07、08、09、10、11、12、16、17、21」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共224注中獎，每注可得500元；肆獎共3309注中獎，每注可得100元。

第108000248期今彩539中獎號碼為「01、02、11、33、34」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共234注中獎，每注可得2萬元；參獎共7271注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬202注中獎，每注可得50元。

第108000248期39樂合彩中獎號碼為「01、02、11、33、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共306注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬74注中獎，每注可得1125元。

第108000248期3星彩中獎號碼為「295」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000248期4星彩中獎號碼為「6436」，正彩5注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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