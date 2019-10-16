標案發包被催辦 台塑4員工洩漏預算底價遭訴

2019-10-16 15:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕楊、鄭、蘇、王男分別是南亞塑膠、台塑石化派駐在台塑總管理處的發包中心機電組高級工程師與採購組高級管理師，涉嫌將上百件標案底價洩漏給廠商，4人到案後均稱，因發包案件無廠商投標被稽催，才會洩漏標案預算金額，新北地檢署今依洩漏工商秘密罪嫌將4人起訴。

起訴指出，楊、鄭、蘇男是南亞塑膠派駐在台塑總管理處員工，王男則是台塑石化派駐在台塑總管理處員工，楊、鄭男在台塑總管理處擔任發包中心機電組高級工程師，王、蘇男則擔任採購組高級管理師，在職均簽訂「自律公約」，卻於去年辦理「土城長庚醫院對講式護理師呼叫系統」等上百件採購案時，透過傳真或電子郵件將標案預算洩漏給廠商。

台塑總管理處稽核發現後，認為預算金額是公司的工商秘密，僅得標廠商知悉，縱使結標，預算、得標金額也均不公開，因此對4人提告違反營業秘密法、背信等罪。

楊男等4人到案後供稱，工作壓力大，每月處理1、200件標案，很多發包案件沒廠商投標或投標金額超出預算太多，造成逾期未結及延誤工期，對公司損失更大，加上被主管催辦，才會洩漏預算底價給廠商，並無向廠商收賄。

檢方認為，所有經手標案的台塑總管理處發包人員，都能透過系統或書面文件得知標案預算，難認是營業秘密，加上廠商均證稱，投標金額是經核算成本後決定，並未要求楊男等4人提供標案預算，另也未查出雙方間有任何對價關係，因此背信罪嫌也證據不足，僅依洩漏工商秘密罪嫌將4人起訴。

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