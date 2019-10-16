半夜試用美容品被性侵卻驗出另一男人基因 法官這樣說...

2019-10-16 15:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕劉姓男子去年3月間找女子小芳，試用新開發的美容產品，雙方見面後，劉男又說借不到美容室，半夜把小芳騙到汽車旅館，再伺機性侵害，卻因不舉而用手指性侵害得逞，警方事後採集小芳身上檢體，卻化驗出另一男人的基因，劉男辯稱此證據可證明他沒有性侵害，法官卻認為，手指皮屑的基因含量比較少，不足以認定劉男是清白，但考量劉男賠償60萬元，雙方已和解，依強制性交罪判刑3年。

判決書指出，高職畢業、已婚育有兩名年幼女兒的劉男，去年3月20日深夜11時許，以試用美容產品為由，與小芳（化名）見面，他謊稱借不到美容室，在翌日凌晨0時許，半哄半騙把小芳帶到汽車旅館內，先用熱毛巾敷小芳的臉，伺機撫摸下體，小芳掙扎說「不要這樣子」、「放過我」，劉男還是拉扯小芳衣褲並強吻，卻因不舉而做罷，只以手指性侵害得逞，小芳伺機奪門而出，向房務人員（清潔阿姨）求救。

彰化地院審理時，劉男辯稱說，小芳在電話中告訴他「洗好澡了」，他認為這是暗示要發生性關係，雙方來到汽車旅館摟抱親吻，小芳突然「就不要了」，他到廁所洗手，小芳就離去，律師則說，小芳身上採到另一男人的基因，卻無劉男基因，顯示劉男並未性侵害。

一審法官卻認為，手指皮屑的基因含量比體液少，沒有驗出劉男基因，不足以推定劉男沒有性侵惡行，小芳半夜慌張向房務人員求救，直呼「有人要強姦我，讓我躲一下」，又打電話報警，可推論劉男性侵害，依強制性交罪判刑3年3月；劉男上訴二審，辯詞與一審相似，台中高分院仍不採信，但考量劉男賠償60萬元，雙方已和解，改判徒刑3年，可上訴三審。

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