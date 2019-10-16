潤寅詐貸案延燒 上市公司福懋副總9人遭約談

2019-10-16 15:28

〔記者黃捷／台北報導〕潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元，雖然負責人楊文虎、王音之夫婦早在事情曝光前就潛逃香港，但檢調仍未放棄，陸續發動數波偵查行動，今天兵分6路再次發動搜索，約談配合假交易的福懋公司副總黃明堂等5名被告、4名證人，將陸續移送台北地檢署複訊。

檢調調查，潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司，透過假交易及複雜轉投資，騙過14家銀行，詐貸84億餘元，曾因還不出債款而被銀行察覺有異，楊文虎夫婦卻找立委疏通拖延時間，再於今年6月中潛逃香港。

銀行6月中聯繫不上楊文虎、王音之夫婦，這才確定受騙，金管會介入調查後，發現潤寅早從去年第4季就開始作假帳，遂依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪移交檢調偵辦。

檢調於6月21日發動首波約談行動，諭令秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海20萬元交保，4人均限制出境出海，並對楊文虎夫婦發布通緝。

楊文虎女兒楊宇晨則被查出涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，遭檢調發布境管，今年9月20日楊宇晨企圖搭機離境，當場遭到逮捕，檢方訊後向法院聲押禁見獲准。

檢調第3波行動則兵分18路約談11名涉案員工及配合廠商，除了楊文虎夫婦的貼身秘書林奕如、財務經理張力方，訊後被聲押禁見，其中還包括曾審理過邱毅率眾抗議案的前法官、律師黃呈熹，被諭令100萬元交保。

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