啃老族持鐵鎚弒母後回房打手遊 高院延押、准精神鑑定

2019-10-16 15:03

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣去年發生「啃老族」弒母慘案，男子吳文榮沉迷手機遊戲，無業在家4年，吳母愛子心切，每天為愛子準備晚餐，不料，因吳母唸了不找工作的吳男，吳男竟心生不滿，持鐵鎚敲暈老母，又用手柄勒斃，事後還若無其事的回房繼續打手遊，一審判吳無期徒刑；高等法院今召開延押庭，法官指他有逃亡之虞，而有延押必要，吳表示沒意見，高院將把他延押，訊後還押。

日前庭訊，吳男律師聲請替他進行精神鑑定獲准，高院已安排本月30日替他進行精神鑑定。

判決指出，42歲吳文榮為68歲吳莊玉之子，吳莊玉平日在宜蘭市經營可口冰坊，與兒子同住；吳因長期失業在家，又自認父母自幼對他不友善，與家人關係疏離，平時多半獨自待在住處3樓房間內，時常凌晨才下樓至1樓廚房飲食。

去年8月5日凌晨1點，吳文榮至住處1樓廚房欲找尋食物食用，吳莊玉撞見，因不滿吳文榮不外出工作叨念數句，導致吳男心生不滿，竟先返回3樓房間內拿取其所有之鐵鎚1把，再折返1樓廚房內，手持上開鐵鎚，攻擊吳莊玉頭部及後腦多次，致她倒地，再以鐵鎚手柄部分壓勒吳莊玉的頸部致其窒息死亡。

審理時，吳男坦承殺害直系血親尊親屬之犯行，但吳男律師辯稱，吳長期在家庭成員，尤其父母不公平待遇及語言暴力的情況下生活，可能產生重大精神疾病，或使其人格形成與發展狀況呈現部分自閉症類群特質和自戀型人格特質，進而導致犯案的行為可能受到人格發展、心理特質與環境等多種因素之影響。

但法官認為，綜合台北榮民總醫院員山分院就吳男精神狀況鑑定，認定吳男犯案時並無精神障礙或其他心智缺陷，且殺害母親事證明確，認為吳男僅因不滿其母管教方式，即罔顧人倫弒母，惡性重大，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

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