大年初二燃放「中國強沖天炮」焚燬倉庫與5輛汽機車

2019-10-16 14:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子前年農曆春節期間，於中市一處陸橋上，施放「中國強沖天炮」玩樂，卻不慎把沖天炮射入鄰近的倉庫，倉庫焚燬並波及鄰近數棟房舍，還燒燬1輛汽車、4輛機車與2輛腳踏車，翌日上午他還在派出所向被害屋主下跪道歉，附近監視器也拍到他放炮與起火的過程，他卻在法院審理時改口說，火警與他無關，現場查獲的「中國強沖天炮」，也不是他的，是警察誣陷他，法院不採信辯詞，依公共危險罪輕判徒刑3月，可易科罰金9萬元確定。

判決書指出，前年1月29日（春節大年初二）晚間9時許，從事臨時工的張男，持「中國強沖天炮」，於中市一處陸橋上施放玩樂，沖天炮射入陳姓男子的倉庫，延燒周圍的汽車、機車、腳踏車與三輪車，又波及鄧姓男子、彭姓女子等人的三棟倉庫與住宅，建築物受損，但沒有全部焚燬，中市警局大甲分局后里分駐所調閱監視器，懷疑張男涉案，張男在警方傳喚時，坦承是肇事者，並向被害人下跪請求原諒。

警方在現場找到13支「中國強沖天炮」，張男向警方供稱，他對著水溝放炮，風勢吹偏沖天炮，他見到倉庫起火，又沒有手機，遂把剩餘沖天炮丟在現場，跑回岳父住處打電話報案，他不是故意用沖天炮射向倉庫，不過，台中地院審理時，他卻翻供。

他向一審法官宣稱，警方現場找到的「中國強沖天炮」不是他的，是別人放炮引發火警，法官認為現場監視器、目擊證人都可證明是他放沖天炮引發火警，翻供之說不足採信，但考量他自首，可減輕量刑，依公共危險罪輕判3月徒刑，可易科罰金9萬元。

張男上訴二審，他又改口說，他案發時確實放沖天炮，但沒有把「中國強沖天炮」留在現場，火警與他放炮無關，是警察栽贓誣陷入罪，台中高分院卻認為，警方採證與偵訊都合法，張男辯詞不足採信，駁回上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法