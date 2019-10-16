桃市議員批市府停車位不足猛開單 把民眾當提款機

2019-10-16 14:22

［記者謝武雄／桃園報導］截至9月底止，桃園市交通罰單高達136萬餘件，其中違停40萬件；議員林正峰今天在交通局工作報告時，就批評市府停車位不足所致，更誇張的是警方只要欠績效就拿民眾開刀，尤其是深夜違停、巷弄違停等根本不影響交通情況常會莫名奇妙接到罰單，簡直是把民眾當提款機。

交通局長劉慶豐表示，市府對於增加停車格方面非常努力，還訂定「桃園市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，補助每格3000元整，每場最高補助60萬元，截至今年7月已申請58件、申請設置汽車格共4509格，核發將近1100萬元獎助金，另市府申請前瞻經費設置停車場部分，桃園市是全國數一數二的縣市。

林正峰也提到，桃園市爭取前瞻計畫興建停車場經費為11.63億元，還沒有新竹市13億元多，但桃園市的人口數達224萬是新竹市44萬人口數的5倍，顯示桃園市政府在興建停車場的規劃和執行面遠遠不如新竹市，尤其是龜山區，升格五年績效是零，目前只有坪頂地區停車場規劃中。

事實上，根據去年決算資料，交通罰單歲入預算為11.5億元、決算14.8億元，超收3.3億元，林正峰也批評市府不能因為去年財政虧損擴大，就把民眾當提款機。

林正峰強調，停車位不足造成民眾違規停車罰單接不完，更誇張的是，警方還趁火打劫，就有民眾向他投書，晚上在桃園區市區吃消夜，由於路邊停車晚上不收費，讓停車更為困難，沒想到吃完消夜，看到警察沿路拍照開單，也有社區巷弄停車根本不影響交通也被開單，這根本是員警缺績效把民眾當提款機。

林正峰也建議，市府可獎勵都市計畫內閒置土地設置臨時停車場，讓閒置土地無論是都市計畫區內或外，都可以申請設置簡易臨時停車場，解決停車問題。

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