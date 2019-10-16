還先問「若遇搶劫怎辦？」 他揮刀傷運將奪錢財判7年餘

2019-10-16 14:04

〔記者王定傳／新北報導〕28歲男子林偉全因積欠3萬元債務，預藏菜刀準備行搶，搭計程車北上行經國道三號46公里處時，先不懷好意問運將：「如果遭遇搶劫會怎麼辦？」隨即持刀揮舞、攻擊，最後強盜4700元現金及行車記錄器；新北地院審理後，依攜帶兇器強盜罪，判林男7年2個月徒刑。

檢警調查，今年7月15日下午1時許，林男在桃園市大溪區搭上張姓運將的計程車，指示開往新北市淡水區淡江大學，車輛行經國道三號北上46公里處時，他先不懷好意地問：「如果遭遇搶劫會怎麼辦？」

運將趕緊出言制止：「不要做糊塗事」，林男卻直接揮舞菜刀、攻擊運將並抵住他的頸部，強盜4700元現金後仍不停手，持續揮拳毆打。

運將除了遭刀劃傷外，頭部、頸部及右手也都有傷勢，只好緊急停靠路肩，林男仍強行拔走他的行車紀錄器，要求繼續開車，被運將拒絕後才下車，但徒步走沒多遠，就倒臥在路肩上呼呼大睡。

由於民眾報案發現林男倒臥路肩，警方到場處理，但不知他剛犯案，見他醒來後情緒不穩予以安撫，並載往新北市土城區永寧捷運站放人，林男隨即拿著強盜財物購買飲料、啤酒、香菸。

被害運將下交流道報警說在國道被搶，勤務指揮中心趕緊通報，處理員警回想驚覺林男可能是犯案者，趕緊返回捷運站將他逮回送辦。

審理時，林男以「喝太多酒、已經還錢」等理由請求減刑，合議庭不同意，因為他在光天化日之下，拿菜刀隨機挑選計程車犯案，惡性重大，嚴重破壞社會治安，判刑7年2月。

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