凡走過必留痕跡 雲林科技查賄啟動

2019-10-16 12:35

［記者黃淑莉／雲林報導］明年總統、立委選舉查賄啟動，雲林縣府、雲林地檢署及雲林縣調查站今天共同召開「科技查賄零距離暨反賄列車首航」啟動記者會，並舉辦「啄木鳥追追追」查賄微電影首映。

雲林縣老年人口多，許多長輩不識字、不看報、不看新聞，為宣導反賄選，雲林地檢署拍攝「啄木鳥追追追」微電影，主任檢察官黃怡華與檢查事務官組長周甫學把歷年常見賄選案例改編撰寫劇本，由檢察官、雲林縣榮譽觀護人協會多位榮譽觀護人等人演出。

雲林縣長張麗善指出，透過反賄選宣導呼籲民眾不要買票、賣票，也希望參選人選舉期間不要有暴力界入，並謹言慎行提出政績，不要扭曲事實、斷章取義、抹黑造謠。

張麗善強調，選舉是透過選民用雪亮的眼睛來看候選人的政見，選出優秀的國家領導人及為民喉舌的民意代表。

法務部保護司長黃玉垣指出，許多長輩很樸實，基於人情壓力，不慎觸法，選舉是要選賢與能，對於明年大選各地查賄工作都已啟動，且整合科技，包括同步偵訊、證據傳輸、數位採證等，目的就是要以科技方式達到查賄及定罪，希望查賄成功沒人賄選。

高等檢查署台南分署檢察長張清雲強調，選舉時花一千元賄選，當選後一定從他地方賺回來，為了地方發展、子孫安全，要拒絕賄選。

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