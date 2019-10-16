中檢幫中國婦人要回受騙千萬元 大大讚許台灣

2019-10-16 12:38

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署協助外籍人士受台灣詐團詐騙討回血汗錢，可說不遺餘力，繼日本女子富永小姐來台領走300萬，加拿大華裔陳女領走231萬，今年9月中國籍韓姓女會計師來台拿到詐團賠償1040萬（韓婦遭詐騙總金額361萬人民幣），韓婦順利領到錢後，說台灣「山好、水好、人也好」，台灣的司法效率高，還特別製作感謝狀，贈送台中地檢署。

據了解中檢偵辦羅（35歲）、柯（30歲）等跨境電信詐欺案，今年6月16日、7月21日自美國加州洛杉磯將集團成員共19人分批遣返回臺，透過台美司法互助合作，全案由台中地檢署偵結起訴22人（目前18人在押），而全案查扣現金900萬及3部法拉利等跑車（尚未拍賣），被告等將面臨加重詐欺及組織犯罪條例強制工作等刑責，檢察官找到一名中國籍被害人韓婦，安排韓婦來台作證，讓兩造進行調解，加害人賠償韓婦1040萬元新台幣，韓婦倆夫妻來台遊玩並安排1天到中檢作證，並於同日完成匯款手續。

韓婦感謝中檢的偵查迅速，對於能拿回血汗錢感激不已，她說夫妻兩人這幾天來台灣遊玩兼作證，發現台灣是「山好、水好、人也好」，而且台灣的司法效率真高。

而檢警透漏，這是目前找到唯一的被害人（全案有38名被害人），當初由調查官查知韓婦微信，找到韓婦時，韓婦認為是詐團而掛電話，兩次都被掛電話。許景森主任主辦張盛傳檢察官突發奇想，找詐團的柯男在檢察官面前直接打給韓婦，要求柯向韓婦說明他已落網，請韓婦與台灣檢警配合，韓婦此時才相信她受騙了。

據韓婦供稱，對方自稱是「朱檢察官」，她根本不敢提問，說她涉及洗錢等，要她登入「人民最高檢察署」網站（詐團虛設），要她輸入帳號及密碼等，沒想到電腦已經被詐團「遠端操控」，「朱檢察官」還要她把電腦蓋上黑布，不讓她看到遠端操控已把帳戶內的錢轉走了。

對於跨境詐欺案，要找到外籍被害人很困難，又讓外籍被害人拿回血汗錢更困難，中檢自協助日本富永小姐拿回300萬，當加拿大籍華裔陳小姐拿回231萬，這次再創新高幫中國籍韓婦拿回1040萬。

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