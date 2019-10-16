人妻外遇又有多名小王 男覺受騙、竟找人妻夫爆料姦情

2019-10-16 12:19

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓男子得知嫁為人妻的友人洪女婚姻不美滿，兩人由同情生愛、外遇發生性關係，後來林男察覺洪女有好幾位親密「小王」，感到遭洪女欺騙感情、向洪女丈夫爆料姦情及洪有多位小王情事。洪女竟找另名小王陳男騷擾林男妻小；林男聽陳男轉述洪女丈夫說過「林男是低收入戶，打官司不用錢，靠官司賺錢、裝病賺了16萬元」、怒告洪女丈夫誹謗名譽。

也是人夫的林男表示，他與男子阿虎的妻子洪女原是朋友關係，2017年間洪女婚姻不美滿、羡慕其婚姻生活，搏得他同情及邀約他出遊，他一時迷惘與洪女交往，同年5月5日在1家汽車旅館與洪發生性關係，接著於6月下旬兩人也在安平空屋發生多次性關係。

林男說，後來發現洪女與其他多名男子維持親密關係，覺得感情遭到洪女欺騙，主動找阿虎坦承與其妻有外遇情，並爆料洪女也有多名親密關係的「小王」。洪女為阻止他爆料，意慫恿另名陳姓小王騷擾其妻小。因其妻與洪女有訴訟官司，鄰居曾看到疑似陳男到他家門口放話，讓全家人心生畏懼。

林男並說，2019年1月9日下午，他與陳男的官司在台南地院調解時，陳男說阿虎轉述指「林男是低收入戶，打官司不用錢，靠官司裝病賺了16萬元，真是可恥」。這是不實言論嘲諷、貶損他們夫妻名譽，為此提告求償10萬元、請法官阻止言語霸凌行為。

阿虎反駁指，其妻與林男在汽車旅館內並未發生性關係，已經檢方不起訴確定，他只有跟陳男說「林男是低收入戶，打官司不用錢」；但沒有說「打官司裝病、賺了16萬元，真是可恥」這些話，請林男要自負舉證責任。

台南地院法官調查指林男確有區公所中低收入戶證明書與聲請訴訟救助，僅說林男是低收入戶、打官司不用錢，這話並無毀損林男名譽之處，判林男不得向洪女丈夫求償10萬元，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法