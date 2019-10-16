上匝道前遭追撞 特警「公主抱」出驚魂女駕駛

2019-10-16 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蘇姓女子開車準備上匝道被後方大貨車推撞，整輛車因此卡在匝道分隔島上動彈不得，保大特警剛好巡經見狀立即下車疏導瞬間塞車車流，卻發現蘇女無下車跡象察看，原來蘇女被這一撞受到驚嚇腿軟，隨即以「公主抱」方式協助下車，避免車輛重心不穩翻覆造成二度意外，暖心舉動讓過往駕駛許不已。

台中市警局保安警察大隊特勤中隊分隊長鄧宇杰、警員張耿僑、李正文、劉昱廷等4員，本月8日上午10時許常訓完返回隊部途中，行經豐原區國豐路一段的國道四號豐勢路匝道口（東往西方向），發現一輛紅色轎車準備上匝道卻遭後方大貨車推撞，導致整輛車卡在匝道口的分隔島上動彈不得。

由於國道四號豐勢路匝道現場正在施工，原本車流量就很大，加上這起事故發生，更使得車流瞬間塞住，鄧分隊長見狀除隨即通報勤務指揮中心，並對車上員警進行任務分工，實施現場交通管制疏導，惟許久仍不見轎車駕駛下車察覺有異，隨即前往察看。

警方發現轎車車門因受撞擊損壞無法開啟，導致蘇姓女駕駛受困車內，鄧分隊長使勁力扳開車門，只見蘇女在車內驚魂未定且因腿軟無法自行下車，於是將車門撐住後由張員將蘇女抱下車，避免車輛重心不穩翻覆造成危險，並交由救護車將蘇女送醫，蘇女當場肯定警方救援頻頻致謝。

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