上10天月領5萬？血汗公務員：連操25小時、病倒摘子宮…

2019-10-16 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕公務員通常被認為是輕鬆穩定的鐵飯碗，但同樣被補習班塑造成「一個月只要上班10天就能月領5萬高薪」的監所管理員，全台只有5千人，且因為工作性質，上班期間不僅會連續25小時高度戒備上到飽，就算休假也可能因為人力不足被臨時召回，加上囚犯可能自殘、輕生，所謂的5萬更是要算上1小時僅70元的加班費有才有機會達到，並非一定會有的收入。

據《風傳媒》報導指出，若說監獄是社會安全網最後一道防線，監所管理員則是影響受刑人出獄後，是否會再度犯罪的關鍵因素之一，但目前全台僅有5000名監所管理員，基層所面臨到的是人力不足、工時過長、心力交瘁的工作環境。

據獄政工會理事劉冠廷指出，原先他以為值1休1、值1休3，看上去休假好像蠻多的，但實際上班後才發現跟想像中差很多，雖然目前「夜勤」是一次上班25小時再勤1休1、勤1休3的循環，從早上8點上到隔天9點，但上班時要不斷走動式管理巡舍房，或是依照分配的任務替收容人送購買的東西，或帶受刑人進行外醫看診，在白天8小時值班、2小時休息、8小時值班之後，夜間備勤則是上班3小時、備勤3小時，看似有休息時間，但只要受刑人一有狀況就很難休息。

雖然補習班高談「每月只要上班10天就可領5萬月薪」的神話，但實際上所謂的5萬是要加上加班費，且加班費是以1小時僅70元計算，實際上不一定能領到每月5萬，另一名化名為大熊的監所管理員更指出，高工時也帶來許多疾病，許多女性同仁會有經期不準、子宮肌瘤特多、發生肌腺瘤癌變不得不摘除子宮等狀況，或是容易有甲狀腺亢進問題，甚至有學姐不到40歲就進入更年期，加上監所管理員連去上廁所都要報備，常有人有尿道炎問題，加上長期值夜班，長年休息不夠、睡眠不足，有時甚至遇到監所有突發狀況，還會被緊急召回，若電話不接還可能被懲處，等於休假也不能自由行動。

劉冠廷則提到，蠻多從業人員都有得癌症，或是胃潰瘍、高血壓、肝病等，甚至在高壓的職場環境下，也有許多人員出現躁鬱症、憂鬱症等精神疾病，更別說若碰上受刑人出現健康問題或突發狀況，像是違規打架，甚或是自殘撞頭、用各種方式輕生等，可說是既血汗又容易讓人身心崩壞。

雖然工作高壓且很難被同理，但獄政工會理事呂宗倫指出，「如果我們裡面不用心，他們改變的機會會更少，如果他在裡面沒有改變，出去還是一樣在犯罪循環」，強調用心的話有機會，不用心的話會則是更沒機會，且許多受刑人本身就是社會弱勢，也可能沒有家庭支持，當出獄後發現在外頭難以生存，就可能會選擇在入獄，因為至少三餐有得吃，也不用跟人家比較物質上的東西。

不過，大熊也無奈表示，依照目前的人力以及監所管理員所受的訓練，其實很難做到監獄行刑法的「教化」，監所管理員也可能只想安全下莊，只在意受刑人不死、不逃就好，但大熊認為「當每個人都沒有想多做一點的心情，這個獄政就是一灘死水」，她也深切希望，監所人力與工時有天能獲得改善，讓管理員更有心力，去發揮一點點改變的機會。

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