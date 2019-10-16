母失蹤13年兒拜衣冠塚 尋得「無主墓」激動痛哭！

2019-10-16 10:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕「我在這麼近的地方，你們怎麼都不來找我！」70多歲郭姓老婦13年前失蹤時，曾託夢給兒子，但因找尋多年未果，兒子不忍母親成無主孤魂，只好立衣冠塚祭拜，想不到13年後，尋人神探、基隆市警一分局三組組長許耀彬，從女浮屍中比對出身分，讓失蹤13年的郭婦終於可以落葉歸根，找到回家的路。

郭的兒子難過地說，媽媽身體硬朗，2006年11月失聯時，家人都一直以為媽媽走失，爸爸每天騎機車都刻意多帶一頂安全帽，想把母親載回家，但希望都落空，求神問卜也都沒結果，隨著時間一天天過去，讓他們從滿懷希望到絕望。

郭的兒子說，每逢佳節團圓的日子最是痛苦，家中少了媽媽，是家人心中的痛，尤其是父親與媽媽感情深厚，盼不到母親回來，身體也每況愈下，在母親失蹤11年後過世。

郭的兒子指出，家人念及父親與母親感情深厚，在父親往生後，向法院聲請死亡宣告，經法院裁准後，將母親的遺物立了衣冠塚，與父親的骨灰罈放在一起，讓二老相伴，盡一點為人子女的孝心。

尋人神探、基隆市警一分局三組組長許耀彬日前發現警政署有一具在基隆河汐止河段被撈起、葬於新北市汐止第一公墓無主墓區、編號7587的無名女屍，經比對上千筆資料後，極有可能是失蹤13年的郭婦。

唯女浮屍長期浸泡河水，毛髮及五官已腐爛無法辨識，身上無遺留證件、飾物及其他可識別之物，採集指紋、調閱監視器也無所獲，只好採集郭婦子女唾液檢體送法務部法醫研究所比對，比對結果吻合，確認女浮屍，就是失蹤13年的郭婦。

許耀彬帶著郭婦的家人到汐止第一公墓「無主墓區」找到編號7587的無名墓碑時，郭婦的子女淚流滿面，頻向許耀彬鞠躬道謝。

郭婦的兒子淚流說，母親失蹤後，他們用盡一切方法找尋，爸爸每天騎機車都刻意多帶一頂安全帽，想把母親載回家，但都落空，求神問卜也都沒結果。

他還記得，媽媽曾託夢給他說「我在這麼近的地方，你們怎麼都不來找我！」想不到媽媽被發現的地方距離他們基隆市七堵住處真的很近，激動握住許耀彬的手「謝謝你，讓媽媽不再是無主孤魂，可以落葉歸根！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法