「掉漆」強盜！試車亮槍劫車 反遭奪槍走火誤傷

2019-10-16 10:21

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山區今年7月間發生一起匪徒佯裝購買BMW轎車，卻在試車時掏槍企圖劫車案，涉案陳姓劫匪反遭涂姓車商情急奪槍，槍枝走火自傷陳嫌左手無名指，狼狽落跑；高雄地檢署近日偵結，將陳男依涉犯槍砲、強盜未遂等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，陳姓男子今年6月間先花1萬9800元從網路購買1把改造手槍、4發子彈，取得槍彈後再佯裝要向涂姓車商購買1部BMW轎車，約涂姓車商今年7月23日傍晚在鼓山區美術館附近一處超商前見面試車。

陳男上車後把車開到美術東四路、美明路口停等紅燈時，卻在車內掏出1把槍，槍口指向涂男稱︰「兄弟，借過一下！」喝令涂下車之意，企圖劫車，涂男情急出手把槍口撥往副駕駛座，雙方因此拉扯槍枝，造成走火，打傷陳男左手無名指，涂姓車商趁機拔掉汽車鑰匙，開啟車門跑到對面車道求救，陳嫌見狀則狼狽下車攔搭計程車逃離。

警方事後獲報，循線查獲陳男，並起獲犯案手槍、子彈等證物。陳嫌一度狡辯，謊稱他帶一疊玩具鈔要買「權利車」，想利用試車時把車偷開走，但還沒拿出玩具鈔，就遭涂男掏出1把槍指向他，他為此搶槍，遭涂男擊發槍枝打傷。

不過，陳男後來又改口坦承，他是以買車名義跟涂男聯絡見面，想搶那部車，警方從他住處起獲的改造手槍就是犯案槍械，是他從網路買來的劫車的，但遭涂男搶槍、走火打傷他左手無名指。檢方偵結全案，將陳男依槍砲、強盜未遂等罪嫌起訴。

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