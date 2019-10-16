噁！正妹胸罩遭噴男性穢物 兇手疑是....

2019-10-16 09:04

〔記者湯世名／彰化報導〕噁！雙十國慶4天連假期間，彰化縣一名女子無意間發現，其妹妹的胸罩、內褲上都被噴濺男性穢物，由於其堂弟、堂哥正好利用連假回來度假，因此她懷疑「兇手」疑是堂弟、堂哥，她並驚訝坊間傳聞這種對著女性衣物打手槍事件，竟會發生在自己家人身上，氣得把照片Po上網，網友紛紛痛批「變態！」還建議當事人報警。

這名女子在臉書社團《彰化踢爆網》PO文指出，這次國慶日4天連續假期，她發現妹妹的胸罩、內衣褲竟然有男性的精液，令她震驚，由於家裡正好有回來度假的堂弟、堂哥，因此她懷疑是自家人拿女性內衣褲來解決生理需求，只是這種行為也太離譜，竟然是自家人所為，若是向警方報案揭發兇手，當事人怎麼抬得起頭。

她還說，以前就曾聽說類似這種會對著女性衣物打手槍噴精液的變態，沒想到這種事竟然會發生在她們家身上。

這名女子PO文引發大批網友留言痛批「變態」，有人建議趕快報警，還有人稱都甚麼時代了還有這種鬼事。另有人認為，一定要就醫治療。

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