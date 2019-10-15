超崩潰！臨盆前夕警找上門 她才知老公曾性侵2女童

2019-10-15 23:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超崩潰！奉子成婚不到半年的陳姓女子，在臨盆前夕，突然接獲警方通知，告訴她先生范男因性侵2名未滿14歲幼女，被判刑5年需入獄服刑，完全被蒙在鼓裡的陳女彷彿晴天霹靂，不知託付終身之人竟如此不堪，憤而向新竹地院訴請休夫，范男雖口口聲聲告訴法官，因為太愛妻子所以才不敢告訴她實情，但法官認為范男隱瞞犯罪紀錄、需入監服刑多年，這段婚姻再也無法維持，因此判准離婚！

陳女說，與范男認識不久就發生關係，沒想到肚子一天天大了起來，2016年1月不得已奉子成婚，但范男從未告訴過她自己曾犯罪，隨時可能入監。

陳女說，直到2016年6月快要生產的時候，突然有警察上門，告訴她范男因先前犯罪被判刑5年，必須到案執行，她才赫然得知先生居然是性侵慣犯！

由於孩子出生時，范男已經入獄，從未盡到為人父之責，而夫家對她們母女也是不理不睬，從未提供扶養費或協助照顧，陳女自認受到矇騙而結婚，家庭無以為繼，因此向新竹地院訴請休夫。

范男則說，他不願離婚，之所以未在婚前告訴妻子自己被判刑確定即將入獄一事，是因為「太愛妻子」，怕妻子知道真相後會離開他，因此選擇隱瞞，他說自己入監後曾寫信向妻子解釋，但因人在監獄無法做什麼，家人也因需照顧自己家庭，而沒有餘力照顧她們母女，只能等他出獄後再彌補。

陳女父親作證說，范男直到要入監時才說自己犯過案，竟在妻子臨盆前被抓進去關，夫家居然只有買幾包尿布之後，就不再管他女兒與外孫女，外孫女出生3年多以來，不管是生病或生活費用，范家從未協助，他也不希望女兒再等這種人出獄了！

法官認為，范男在與妻子交往過程中未開誠布公，將會影響婚姻生活的重大事由告知妻子，以致於陳女誤以為可與他共營正常婚姻生活，而與他結婚生女，范男這種「自私而未顧念妻子感受」的行徑，在陳女得知實情後，足以令她心中痛苦不已、飽受煎熬，而范男入監執行後，陳女需獨自面對生產、育兒、經濟、生活等各方壓力，也難以期待陳女願意繼續與范男維持婚姻關係。

法官認為，范男雖口口聲聲說深愛妻子而不願離婚，但以范男仍須在監獄多時的客觀情況來看，已無從挽回婚姻，而雙方婚姻之所以難以維持，乃是因為范男隱瞞犯罪紀錄、入監服刑多年，自應歸責於范男，因此判准離婚。

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