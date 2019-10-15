10/15 大樂透23摃 下期頭獎上看7.7億 今彩539、雙贏彩皆摃龜

2019-10-15 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月15日）開獎的第108000247期今彩539、第108000247期雙贏彩及第108000090期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000090期大樂透中獎號碼為「13、21、28、35、37、38，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得195萬9059元；參獎共70注中獎，每注可得6萬278元；肆獎共195注中獎，每注可得1萬3910元；伍獎共3694注中獎，每注可得2000元；陸獎共5233注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬2654注中獎，每注可得400元；普獎共6萬7987注中獎，每注可得400元。

第108000090期49樂合彩中獎號碼為「13、21、28、35、37、38」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共132注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3516注中獎，每注可得1250元。

第108000247期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、08、09、10、12、13、14、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共198注中獎，每注可得500元；肆獎共1909注中獎，每注可得100元。

第108000247期今彩539中獎號碼為「06、19、23、25、26」，頭獎摃龜；貳獎共148注中獎，每注可得2萬元；參獎共5695注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1738注中獎，每注可得50元。

第108000247期39樂合彩中獎號碼為「06、19、23、25、26」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共194注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6046注中獎，每注可得1125元。

第108000247期3星彩中獎號碼為「826」，正彩41注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000247期4星彩中獎號碼為「2366」，正彩共18注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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