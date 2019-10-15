10/15 頭獎上看7.2億的大樂透 獎號出爐囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：13、21、28、35、37、38，特別號：33。
49樂合彩：13、21、28、35、37、38。
雙贏彩：02、03、04、08、09、10、12、13、14、18、19、22。
今彩539：06、19、23、25、26。
39樂合彩：06、19、23、25、26。
3星彩：826。
4星彩：2366。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：13、21、28、35、37、38，特別號：33。
49樂合彩：13、21、28、35、37、38。
雙贏彩：02、03、04、08、09、10、12、13、14、18、19、22。
今彩539：06、19、23、25、26。
39樂合彩：06、19、23、25、26。
3星彩：826。
4星彩：2366。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」
熱門推播