10/15 頭獎上看7.2億的大樂透 獎號出爐囉！

2019-10-15 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：13、21、28、35、37、38，特別號：33。

49樂合彩：13、21、28、35、37、38。

雙贏彩：02、03、04、08、09、10、12、13、14、18、19、22。

今彩539：06、19、23、25、26。

39樂合彩：06、19、23、25、26。

3星彩：826。

4星彩：2366。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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