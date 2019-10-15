導入台北市調撥車道概念 前保一總隊長陳禮中辭世

2019-10-15 19:49

〔記者黃敦硯／台北報導〕為台北市導入調撥車道概念，以紓緩交通尖峰時段龐大車流的前保一總隊長陳禮中，本月6日在家於睡夢中離世，享年81歲。由於陳禮中從警期間公私分明、嫉惡如仇，為警界培養很多優秀幹部，眾人對他的離去同感不捨。

陳禮中是中央警官學校28期畢業，曾負笈前往美國西北大學交通學院交通行政研究所深造，歷任台灣省警政廳副廳長、保四總隊長、彰化縣警局長、澎湖縣及雲林縣警局長、台北市警交通大隊長、大安分局長，於2003年在保一總隊長任內榮退，從警資歷完整。

在許多警界人士眼中，陳禮中的個性剛強、嫉惡如仇，而且公私分明、自律甚嚴，但因堅持原則且作風強勢、坦率直言，雖贏得讚譽和尊崇，可是在注重人情的官場上，無形中也得罪不少人，唯了解陳禮中的人都知道，他其實是「刀子嘴、豆腐心」。

據陳禮中昔日部屬透露，他在台北市交通大隊長任內，導入調撥車道概念，在上下班交通尖峰期間，實施調撥車道，有效解決交通壅塞問題。

在忙於警察工作之餘，陳禮中也喜好教學與學術研究，他取得教育部審定合格講師與副教授資格，分別在警大、文化大學、醒吾商專等大專院校兼任教席，並結合實務和理論，將數十年的警務經驗化為文字，著有「警政論叢」、「臺灣都市交通問題之研究」等多本著作。

退休已16年的陳禮中，於本月6日近午時，在家中吃完早餐回房間稍作休息後，安詳辭世，家人預訂於18日上午在台北第二殯儀館舉行公祭。

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