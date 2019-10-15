快來比對！ 連千毅賣的勞力士、GUCCI等名牌錶包 這些是假的

2019-10-15 18:49

〔記者黃建華／高雄報導〕在押的直播主連千毅，以往直播販賣HERMES等名牌包包時雖宣稱，「若賣假包，一個賠一百萬元！」但高雄檢警將查扣自連千毅直播倉庫的商品送鑑定後，已確認有勞力士、GUCCI、HERMES等6款16項名牌手錶、包包是假的。

這下子連千毅「代誌大條!」，除了涉嫌教唆槍擊、恐嚇等罪嫌，又吃上涉犯違反商標法、刑法詐欺等罪嫌的官司。

保二總隊今天下午公布相關仿冒品昭告民眾，呼籲如果有向連千毅的直播平台購買過以下GUCCI包包、皮夾，HERMES手提包、MICHAEL KORS男、女錶、CHANEL皮包、ROLEX手錶、FENDI皮包的消費者，請注意自身權益，歡迎與保二總隊刑大隊偵三隊（高雄市新興區六合一路130號；電話：07-2362775）聯繫報案。

連千毅直播時曾誇口，若賣HERMES假包，一個賠一百萬元。（翻攝自連千毅「臉書」）

保二總隊刑大偵三隊展示查扣自連千毅倉庫起獲的勞力士、GUCCI等６項名牌手錶、包包等仿冒品。（記者黃建華攝）

MICHAEL KORS男女錶，鑑定都是假的。（記者黃建華攝）

勞力士黑水鬼錶，鑑定確認是仿冒品。（記者黃建華攝）

這幾款從連千毅倉庫起獲的CHANEL皮包經鑑定是仿冒品。（記者黃建華攝）

FENDI皮包仿冒品。（記者黃建華攝）

GUCCI皮夾仿品作工細緻，警方說，一般人難辨真偽。（記者黃建華攝）

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