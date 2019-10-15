列11項接受調閱犯罪類型 LINE宣布全球統一資料調取流程

2019-10-15 17:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕LINE今天公布提供執法機構用戶資料的全球一致流程，LINE台灣總經理陳立人Roger接受本報專訪時表示，LINE公布11項配合司法機構辦案的犯罪類型與全球統一資料調取流程，請執法機關出示法院搜索票後才提供用戶資料，藉此保護人民隱私同時協助偵辦犯罪，如果涉及人身安全，將會加快資料提供速度。

陳立人表示，今年10月9日開始，LINE特別提升調取流程，首先，讓每個執法機關有明確窗口來調取資料，確保機關對於流程知道如何進行，第二，資料調取流程做全球性的一致化，符合處理準則、具有法院搜索票，在LINE整理的犯罪類型前提之下提供資料。

LINE官方補充說明，LINE參考了台灣執法單位過往提出資料調閱需求的犯罪類型，清楚列出11項接受調閱的犯罪類型，完整涵蓋過往紀錄的犯罪類型，協助犯罪偵查的類型以重罪優先，包括殺人罪、擄人勒贖罪、詐欺罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反洗錢防制法等等。

陳立人指出，以法院搜索票為評判依據，是為了確保用戶隱私權的同時，由獨立公正的法院來判斷這個要求合不合法，是否為執法、偵辦犯罪提出要求，只有在執法機關法院令狀的搜索票之下、並符合台灣日本法律兩地情況下才能提供，內部流程會仔細檢視被要求提供的是哪些資料，跟法院搜索狀要求範圍是否一致。

陳立人也強調，由於LINE訊息傳輸採取的是點對點加密方式，除了傳送和接收訊息本人外，連LINE公司都沒有辦法保存訊息傳送內容，除非用戶主動關閉Letter Sealing，才有可能提供未加密對話訊息內容，一般可以提供的資料包含當初註冊的email、電話號碼，通訊IP位址和傳送接收訊息時間。

陳立人表示，LINE也致力於提升用戶使用LINE的警覺性，包含LINE過程可能遇到的風險和可能危害，從2017年出現的釣魚訊息、2018年公共帳號詐騙，到假訊息防範，LINE不斷教育用戶識別方式，透過積極的作為來提醒用戶。

LINE今天也公布今年1到6月份的透明度報告，上半年LINE接獲世界各國執法機關共1625件資訊調閱要求，受理1285件，其中有88％來自日本執法機關，台灣部分執法機關要求調閱資料的件數為159件，其中136件執法機關有提出搜索票，涉及的帳戶數量為192個。

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