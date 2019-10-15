李烈提告《返校》遭網友毀謗 刑事局鎖定1特定對象調查

2019-10-15 16:30

〔記者邱俊福／台北報導〕話題台片《返校》先前遭受3則網路造謠與毀謗事件，出品與監製的「影一製作所股份有限公司」總經理李烈，今天上午向刑事局偵九大隊提告妨害名譽，目前警方受理後對其中一則已掌握特定對象近期將約談，另兩則造謠持續調查中。

提告內容主要針對3則發文，第一則是9月21日發布於「靠北影視」，內容提及：「然而最讓我失望的是從朋友那邊聽到這片公關操作的手法...原來yahoo上最初那些一星負評全部是他們自導自演！！！！韓粉社團呼籲大家不要看這片也是他們自己寫的！！！！」。

第2則則是9月29日、同樣發布於「靠北影視」，提及：「這年頭真的人不要臉天下無敵返校團隊敢發毒誓沒有做任何負面行銷？」。

第3則是署名陳朝旺，於10月5日在群組與臉書公開社團「合一行動聯盟」上提及：「奇怪的是這部電影獲蔡政府補助近3000萬元，而且選在總統大選前推出，包括陳其邁等民進黨人士又大力推薦年輕朋友去觀看，說一定會很有感觸，用意當然是想把60幾年前的白色恐怖和國民黨做連結，以利選舉操作。」。

警方表示，前兩則「靠北影視」出處為臉書的粉絲專頁，網友投稿留言，跟臉書管理者無關，目前其中一則鎖定特定對象將約談，而臉書公開社團「合一行動聯盟」為臉書的社團，算是政治性的粉絲專業，公開張貼該不實文章內容，目前尚無法確認「陳朝旺」真實身分。

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