通緝犯呼叫Uber代步 最後卻坐上警車！

2019-10-15 16:56

〔記者黃建華／高雄報導〕因案遭到通緝的張姓男子，投宿飯店規避警方追緝，未料，飯店櫃台幫忙代叫Uber代步時，張男走出飯店外，看到保大巡邏警車，神色慌張，反而惹來警方盤查，張男自知法網難逃，主動承認自己是通緝犯，這下子Uber沒坐上，倒是搭上警車被解送高雄地檢署歸案。

保大特勤中隊深夜巡邏時，在三民區建國三路附近前，發現一名男子自飯店步出時，眼神不時遙望警車，神情相當不自然，員警根據經驗，判斷狀況有異，上前盤查，該男子看到警察立即老實招認自己是通緝犯。

他說，因請飯店櫃台代叫Uber計程車，正在飯店大廳等候時，抬頭一望竟發現巡邏車駛近，心虛正想閃避，但飯店櫃台提醒他「Uber已到達飯店外」，只好硬著頭皮步出飯店準備上車。

沒想到，張嫌看見警車神色慌張，早已引起員警注意，被警方盤查，真是運氣不佳。

據了解，張嫌因案被判刑8月，今年9月30日被高雄地檢署發布通緝，卻因飯店代叫Uber不得不冒險外出，卻遭警方查獲，只能說是法網恢恢，這下子只能改坐警車向檢察官報到歸案。

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