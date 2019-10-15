雲林「吳總統」被吉了！ 竟拿記者名片賒帳還嗆店家

2019-10-15 16:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕到五金行買東西欠錢，竟以記者名片賒帳，拿了東西就跑，雲林「吳總統」今天驚人作為惹來非議，虎尾警方表示，受理後將傳訊當事人到案說明。

今天上午9點多，土庫鎮民「吳總統」到土庫一家五金行購物，第一趟買了160多元物品，1個多小時後又回到店裡買了一個700元的小型輪胎，付了100元後，他拿出一張電視台記者的名片，還拿出「吳總統」自然人憑證，向曾姓店家說，下午會回來付清餘款。

未料「吳總統」才轉頭出門，竟又轉身回來，出言不遜還嗆店家，「我是吳總統不會欠錢，你拿不到錢了」，接著就揚長而去，留下一臉錯愕的店家。

店家隨即打電話到電視台查證，才發現吳姓記者的名片遭冒用，查看店裡的監視器畫面，證實欠錢的是吳姓記者日前曾採訪的「吳總統」。「吳總統」因名字特殊，日前成為新聞人物，今天卻因買東西餘款未付清挨告，連記者都始料未及。

曾姓店家不滿遭嗆，加上吳總統未付清餘款，下午向虎尾分局報案，警方強調，將傳訊吳總統到案說明。

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