任務結束！警笛聲齊 中市消防員淚崩送殉職同袍上路

2019-10-15 14:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕本月3日於台中市大雅區工廠惡火中殉職的中市消防小隊長謝志雄、張哲嘉，告別式於今天（15日）中午結束，在上千名中市消防人員的舉手禮，以及中市約500輛消防與救護車的警笛聲中，兩名勇消的大體運出中市殯儀館，先繞行至兩人駐地西屯消防分隊，由值班長官宣布「任務結束！」後，轉往火化場，兩人靈位入祀忠烈祠，多名昔日同袍忍不住悲傷而淚崩，場面莊嚴榮哀。

已晉升為小隊長的謝志雄、張哲嘉，告別式今天上午9時於台中殯儀館展開，至中午11時25分，進入最後的起靈儀式，兩人靈柩由台中市消防局特搜隊同袍護送，於禮樂中緩緩前進，眾人列隊敬禮，家屬緊隨於後，指揮官高喊「請上車」，兩人靈柩運入靈車內，至11時35分離開殯儀館，此時，全台中市51個消防分隊，總計約500輛的消防車與救護車齊鳴警笛，響遍台中市各地，向兩位英勇同袍致哀，多名消防員忍不住心中悲愴而痛哭。

車隊先轉至西屯消防分隊，同袍手持隊旗，整裝列隊行禮，由值班指揮官高喊「任務結束！」，期盼兩人安息，車隊駛向火化場，這場告別式中，內政部長徐國勇、立法院長蘇嘉全，代表總統、行政院與立法院致哀，台中市長盧秀燕等政界人士、消防署全國各地消防局，以及民間義消與救難組織，皆派員致哀，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌並頒贈褒揚令，「用彰勤藎，而表遺徽」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法