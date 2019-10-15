舅舅竟讓13歲外甥女懷孕產子 判刑3年6月

2019-10-15 14:23

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿明戀上自己年僅13歲的外甥女小美（均為化名）並發生性行為，導致小美懷孕，小美起初推說遭網友性侵所致，直到孩子出生，舅舅竟沒聯繫，她才說出實情，並於審理時明確表示不原諒舅舅，新北地院審理後依對於未滿14歲女子為性交罪，判阿明3年6個月徒刑。

據了解，阿明早在2017年間就與小美發生性行為被發現、起訴，但在法院審理時間，竟又帶小美到新北市三重區某旅館發生性行為，導致小美懷孕。

小美起初本不想說出是舅舅所為，推說是遭網友性侵所致，還堅稱與舅舅無關，不希望舅舅被關，直到小孩出生後，舅舅沒聯繫，才說出實情。

阿明坦承犯行，其辯護人以有「情堪憫恕」替他請求減刑，合議庭認為，阿明在起訴期間又與小美發生性行為，難認有何情堪憫恕之處，加上小美在偵查時已對他提告，審理時明確表示不原諒，且阿明此事行為，更導致小美懷孕生子，犯罪情狀並無值得憫恕之處。

合議庭斥責阿明所為對小美身心造成嚴重受創，惟念及犯後始終坦承犯行，態度尚稱良好，加上小美母親表示願意原諒，小美起初並無追究之意之後才提告等情形，判刑3年6月；可上訴。

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