違停加疏忽撞死下車乘客！ 公車司機賠250萬獲緩刑

2019-10-15 14:25

〔記者楊政郡／台中報導〕仁友客運張姓司機，去年6月駕駛客運車到台中國際機場公車站，83歲陳姓婦人等人下車後，正要步行繞過車頭，張某要起步時應注意未注意，陳婦正好走到他的車頭前，起步後撞及陳婦倒地，造成頭部外傷及胸腔骨折，延至下午不治死亡，張男賠償250萬，獲判6月徒刑，緩刑3年。

台中地院判決書指出，張男（48歲）為仁友客運司機，去年6月26日上午搭載陳婦等多名乘客，由沙鹿區中航路往清水區行駛。上午10時24分許，抵達台中國際機場公車站，先違規將公車停靠停在車道上，開前、後車門供乘客下車，而因為並排違規（非公車停車區），乘客下車後繞到公車前方，陳婦下車後緩步行走，走到張男大客車前方時，張正好要起步，疏未注意，沒有禮讓行人優先通行，撞擊陳婦倒地。

陳婦受有頭頸部及胸部外傷併骨折等傷害。經送往台中市童綜合醫院梧棲院區急救，惟仍因前述傷勢造成顱內出血及胸腔內出血，同日下午1時42分許不治死亡。

張某事發後自首，且積極與被害人家屬和解，告訴人具狀陳報張男已給付第一期款150萬元完畢（全數250萬元），告訴人及被害人的全體繼承人願意原諒被告，請求法院從輕量刑，給予被告自新機會。

法官審酌月薪約3萬多元，離婚、育有2子，皆已成年，判處6月徒刑，緩刑3年。

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