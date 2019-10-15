屁孩約28歲男子談判 15人大亂鬥8人掛送醫、2主嫌都受傷住院

2019-10-15 13:05

〔記者歐素美／台中報導〕15歲蔡姓青少年與28歲楊男深夜相約台中市清水鰲峰山談判為哪樁？結果造成15人大亂鬥，警方獲報趕到現場將人帶回偵訊，還在車上查獲K他命，其中，8人掛彩送醫，目前仍有3人住院，但參與者對鬥毆原因皆避重就輕，詳細原因仍有待調查。

10月14日晚上11點多，15歲蔡姓青少年與楊姓男子相約清水鰲峰山自由車停車場前談判，雙方各「烙」人相助，談判過程雙方發生口角及肢體衝突，警方獲報趕到現場，還有車子見狀逃逸，警方尾隨攔下，當場在車內查獲微量的K他命毒品，現場共逮捕15人，其中8人掛彩，5人送醫後已陸續出院，仍有3人住院中。

主嫌15歲蔡姓青少年，顱骨骨折、腦出血、頭部撕裂傷、嘴唇撕裂傷，目前還在光田醫院加護病房治療；周男（ 21歲），雙側肺挫傷、右小腿骨折、臀部燙灼傷，目前還在光田醫院加護病房治療；主嫌楊男（ 28歲），胸部，頭，四肢有BB彈傷，目前仍在童合醫住院治療中。

15歲青少年與28歲楊男為何揪眾打群架？相關人員在警訊時皆避重就輕，表示只是路過或跟人到場，不了解原因，因此，詳細鬥毆原因有待兩名主嫌傷勢穩定後再調查釐清。警方表示，相關人員將先依毒品罪、傷害罪等移送台中地檢署。

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