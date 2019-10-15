「小燈泡」兇嫌反常咧嘴直笑 律師否認詐病、聲請就審能力鑑定

2019-10-15 11:49

〔記者楊國文／台北報導〕男子王景玉涉割喉殺害北市3歲女童「小燈泡」，一、二審都依鑑定王罹患思覺失調症，判王無期徒刑，高院更一審審理時同意律師團聲請，已完成對王景玉進行「補充鑑定」，仍認定王犯案時有辨識違法能力，但更一審今庭訊前和庭訊中，王反常地喃喃自語、咧嘴直笑，律師團否認王有詐病，並改變訴訟策略，主張王並無就審能力，應進行就審能力的鑑定，檢方則認為王眼神專注回答合議庭訊問，有就審能力，質疑意圖拖延訴訟。

王訊後還押時，神情正常，媒體問王「為何不笑了？」、「你無就審能力嗎？」多項問題，王均迴避作答。

由於更一審同意王景玉律師團的聲請，由台大醫院醫師吳建昌和台北榮總醫師劉英杰等團隊，就王景玉的矯正教化、再社會化展開「新一輪」的鑑定，以及就精神鑑定和心理衡鑑，進行兩個「補充鑑定」。日前鑑定結果出爐，與之前高院時鑑定內容幾無差別，認定王因患有思覺失調症，有幻覺、幻聽等症狀，但犯案時有辨識違法能力。

更一審今先傳喚鑑定人劉英杰醫師，但他因故未到，王被提訊到法庭時竟自顧自微笑的反常舉動，律師團詢問王，律師團指王反應說兩度聽到有人和他說話，律師團開庭後即主動向審判長曾淑華提及此事，希望法警能加強法庭內戒護工作。

王的律師團指出，王的情形異常，絕非詐病，亦決定捨棄陸續傳喚劉英杰、吳建昌醫師，因為兩人未受過法學訓練，無法對王有是否欠缺辨識能力而符合刑法第19條規定做判斷，但聲請應針對王有無就審能力進行鑑定；不過，檢方指出，王庭訊中多次清楚回答審判長曾淑華問話，且眼神專注，明顯就有就審能力，質疑律師團聲請鑑定其就審能力，根本是在拖延訴訟。

被害人「小燈泡」父母今未出庭，針對王的律師團突襲式聲請鑑定王的就審能力，被害家屬律師陳孟秀表示尊重合議庭的決定。11月12日上午9時30分，將召開王的延押庭。

2016年3月28日上午近9時，現年36歲的王男持刀在台北市內湖區隨機突襲殺害小燈泡，震驚全國。王落網後，自稱是古代帝王堯舜之一的堯，殺女童會有女人對他投懷送抱、替他傳宗接代；士林地院以兩公約規定不得對精神障礙者判死刑為由，僅判王男無期徒刑。

高等法院認定，王男犯案時的辨識能力及控制能力，均因罹患思覺失調症而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，去年判他處無期徒刑、褫奪公權終身，並且為降低王男再犯危險性，須刑後監護5年處分。最高法院將全案發回高院更審。

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