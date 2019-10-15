暖警助團圓 迷途失智婦緊握兒子不放手

2019-10-15 11:28

〔記者黃建華／高雄報導〕一名許姓失智婦人昨深夜迷途，呆坐在路旁，中正三路派出所員警巡邏發現，主動關懷，漏夜協助聯繫上許婦兒子，許婦看到愛子喜出望外，緊握兒子的手久久不願放開，似乎是擔心鬆手之後，又會與家人分離，讓警方看了都鼻酸。

昨（14）日晚間21時許，警方接獲民眾報案，新興區民生一路218號有一名婦人久坐於人行道旁，遲未離去，員警彭穩達與尤子謙趕赴現場，發現婦人手抱著手提包六神無主坐在人行道石椅，隨即上前關心，但婦人卻語焉不詳，僅簡單表達「累了想回家」。

經警方進一步了解，原來是找不到回家的路，許婦走累了不知如何是好，她便坐在人行道上，警方詢問婦人年籍資料及家人的聯絡資訊，婦人閉眼努力回想，卻只能說出自己的名字，身上又沒帶任何證件，彭員於是先將許婦載回派出所休息，提供熱食讓婦人暖暖胃並安撫。

經透過警用系統查詢身分，並與家屬取得聯繫。在派出所等待家人的許婦看到兒子來到時，笑逐顏開地抱著兒子，緊緊地牽著兒子手久久不願放開，臉上的疲累也一掃而盡，讓警方看了都鼻酸。

許婦兒子得知警員貼心善待母親頻頻道謝，也說母親精神時好時壞，有時候像正常人，有時候卻又失憶的忘了家人忘了自己，雖有定期的在醫院治療，但一疏忽母親又自行外出了，幸虧警方及時找到並安置，不然真不知道會發生什麼意外。

中正三路派出所呼籲家中若有失智長者，請多加留意看顧，出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，走失手鍊背面有姓名及聯絡資訊，以利警方快速聯繫家屬。

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