連千毅直播賣名牌手錶、包包鑑定結果出爐 這些都是假的

2019-10-15 11:17

〔記者黃建華／高雄報導〕連千毅直播賣的名牌精品手錶、包包，到底是真是假？先前雖有網紅自行送當鋪鑑定聲稱「是真的」，不過，高雄地檢署今天揭曉謎底「打臉」網紅指出，檢警搜索查扣連千毅倉庫的商品中，已知有勞力士、香奈爾、HERMES、CHANEL等6項國際知名品牌的手錶和包包16件，送原廠或授權單位鑑定是假的!

光是這16件仿冒國際知名品牌的商品，侵權市值約273萬8715元，雄檢將依違反商標法、詐欺等罪嫌偵辦，至於其他扣案商品真偽，檢方表示「仍在鑑定中，將等鑑定報告陸續出爐再行公布。」

高雄地檢署今天上午指出，日前雄檢主任檢察官朱婉綺、檢察官吳韶芹指揮內政部警政署保二總隊偵三隊偵辦連姓直播主販售國際知名品牌商品，涉嫌違反商標法第97條、刑法詐欺等案，經檢警將搜索、扣案商品送請原廠或其授權人員協助鑑定真偽，迄昨（14）日止，已取得鑑定確認是仿冒商標之商品清單有16件，包括：

GUCCI手提包、皮夾（侵權8萬3365元），HERMES手提包（侵權119萬3600元）、MICHAEL KORS手錶（侵權2萬3250元）、CHANEL皮包（侵權98萬元）、ROLEX手錶（侵權43萬6500元）、FENDI皮包（侵權2萬2千元），侵權市值共約273萬8715元。

高雄地檢署呼籲，曾透過該直播頻道購買上開廠牌之品項的消費者，若有疑慮可先向內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊偵三隊（高雄市新興區六合一路130號；電話：07-2362775）報案。

本案其他疑似違反商標法等扣案物品將待鑑定報告出爐，再適時進行公布。

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