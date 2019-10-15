虐嬰致死藏屍11年 莽父自首二審改判6年！

2019-10-15 10:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄1名林姓男子13年前幫剛滿月的女兒餵奶拍嗝時，受不了女兒哭鬧，一時莽撞失手打死女兒，他瞞著前妻藏屍11年，搬家5次都帶在身邊，前年10月看見許多虐嬰致死案新聞良心不安，才抱裝嬰屍的盒子向警方自首。高雄地院一審將他依成年人故意對兒童犯重傷致死罪，判刑9年；高雄高分院二審今天上午宣判，將他改判有期徒刑6年。

判決指出，林姓男子（45歲）與郭姓前妻2005年12月9日生下一名女嬰，3人住在高雄市三民區租屋處，因郭女隱瞞父母生女一事，因此協議女嬰由林男照顧，郭女則住在家中。

未料，林男2006年1月10日獨自照顧小孩時泡牛奶給女嬰喝時，因女嬰哭鬧，林男竟以手掌朝她的頭部強力拍打，等到沒有聽見哭鬧聲後逕自外出，返家才發現女兒已經死亡。

林男因擔心傷害女嬰致死犯行被人發現，將屍體用包巾包覆後放置在大型塑膠箱內，並以多層膠布封箱藏於床板下方，且還對郭女謊稱:「母親擔心2人無力照顧小孩，因此把女嬰帶回屏東照顧」。

他之後與郭女離婚，並帶著女嬰屍體陸續搬了5個住所，並將裝著女嬰屍體的塑膠盒，藏放於天花板、床底等處，直到2017年10月間，林男因良心不安才帶著藏放女嬰屍體的塑膠盒向三民警一分局自首。

林男向警方供稱，因看了太多虐童虐嬰的新聞作惡夢，受不了良心譴責才會自首，怕被人知道，把女嬰屍體裝在收納盒，外層再用四到五層黑色塑膠袋裝起來，11年來四處打零工，外出偶爾也會拎著屍袋趴趴走，就怕被人發現。

高雄地院一審認定他沒有善盡照護責任，照顧剛出生稚女過程中恣意重傷，導致稚女死亡，犯後藏屍長達11年之久，未讓死者入土為安，但在11年後仍主動向警方自首犯行，就部分犯罪事實坦承，尚非全無悔意等情，依成年人故意對兒童犯重傷致死罪，判處他有期徒刑9年；但林男認為判太重，上訴二審，高雄高分院今天上午宣判，將他改判有期徒刑6年。可上訴。

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