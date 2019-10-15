還在騙！誆兒走私被拘禁 老夫妻急奔警所險被詐

2019-10-15 10:50

〔記者李容萍／桃園報導〕又是詐騙老哏，還在騙！桃園市中壢警分局自強所警員謝峻傑、劉子立、吳瑞橋昨日下午接獲一對老夫妻急奔派出所求助，兩人表示接到兒子遭拘禁要300萬贖金才能贖人的電話，員警直覺為詐騙手法，細心安撫求證，才讓被詐騙集團嚇壞的老夫婦免於受騙，保住百萬金錢。

尤姓老翁夫婦昨天下午慌張跑進自強派出所，氣喘吁吁地重覆說著兒子被打、要交錢才會放人，值班警員吳瑞橋見尤父患有重聽又急得手足無措，一邊安撫一邊耐心詢問案情，得知原來是剛在家與妻子接到電話，電話一頭兒子哭喊著要尤父救他隨即被搶走手機，對方表示兒子利用赴中國出差期間，協助走私毒品出包，買主損失上百萬，現已將兒子拘禁，要家屬拿300萬才願意放人，夫妻兩人急的心臟快跳出來、一時慌了手腳，電話又被佔線無法撥給兒子，只好急奔派出所報案求救。

員警直覺應是典型詐騙手法，立刻安撫尤父並協助聯繫兒子公司求證，終於經由公司輾轉與遠在中國出差的兒子取得連繫，確認其安然無恙，尤父這才卸下心中大石，經員警陪同返家與妻子解說，嚇壞的兩人才回神破涕為笑，表示平常電視新聞看這麼多，自己遇上還是驚慌失措，差點遭詐騙集團誆騙交付大筆金錢。

雖然假綁架的詐騙手法典型、老套，但其營造情境利用人性的弱點，被害人常因為緊張而疏於求證遭騙，警方呼籲民眾接獲任何電話、訊息要求匯款、交付金錢等情況，均應冷靜查證，以免落入詐騙集團圈套，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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