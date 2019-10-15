醉男划船載友遇浪襲 2女1死1命危他竟跑回家呼呼大睡

2019-10-15 10:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里今天凌晨近4時驚傳翻船溺水案，一名陳姓男子與酒伴們在八里濱海公路旁的小木屋烤肉，陳男酒後拗不過蔡姓、曾姓女子要求，划著波特船載兩女出海，未料風浪過大打翻船舶，陳男救曾女上岸，卻沒發現蔡女，經海空搜救3小時，才在翻船處約1公里的台61線林口段岸邊礫石，發現蔡女，送醫後仍回天乏術，而曾女自行到輔大醫院就醫；但載2女的陳男酒醉後逃回新莊住處呼呼大睡，林口警分局剛10時許已通知他到案，正釐清全案。

警方、消防調查，55歲陳男在八里888海釣場對面搭了一個小木屋，今天凌晨6名友人到該處烤肉喝酒，凌晨近4時，57歲蔡女、61歲曾女因沒搭過船，酒後拜託陳男載她們出海，酒醉的陳男開著長約2.5公尺的波特船，從海釣場附近出海，未料快划到南灣頭濱海步道海邊，遭大浪沖翻，混亂間陳男將離他較近的曾女救上岸，通知友人送往輔大醫院，回頭搜尋蔡女，卻已沒入海中，連忙要友人報案救人。

新北消防、海巡獲報，漏夜在岸邊搜尋，天亮後更申請空勤直升機加入搜救，今天凌晨近7時，眾人在台61線濱海公路14K岸際岩礫找到58歲蔡女，但失去生命徵象，送醫仍回天乏術；被救上岸的曾女由友人自行送往輔大醫院，意識清醒，到院時仍能與醫護對話，肺水腫預防性插管，住進加護病房救治。

新北消防局第三大隊、淡水中隊、林口警分局說，事發時漲潮，懷疑落水的蔡女八里被往南沖到林口，而被尋獲時則是退潮，懷疑蔡女被沖上岸，隨後被搜救人員發現；而酒醉開船釀禍的陳男，事發後失聯，手機沒接，警方聯繫他新莊戶籍地，得知他事後回家呼呼大睡，他酒醒後，已於上午10時通知他到案，翻船原因，釐清全案。

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