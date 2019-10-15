準巡官見習建功 帆布小貨車車身沈重…盤查驚見失竊銅線

2019-10-15 10:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市綽號「肥龍」、有多年刑事經驗的偵查隊偵查佐陳建龍考上巡官，昨日深夜在楊梅警分局埔頂派出所見習，與所長洪淇毅前往轄區治安熱點，見一部帆布小貨車車身十分沈重，與近期在轄區涉嫌竊案的小貨車類型十分相似，於是以警用小電腦M-POLICE查詢車主資料，發現江姓車主有竊取電纜線前科，立即前往攔查，果然在該部小貨車上查獲包含中華電信電纜在內超過300公斤的銅線，全案依竊盜案件移送法辦。

埔頂所所長洪淇毅，昨天深夜為查緝轄內一件電纜線竊案，帶著偵查隊準巡官陳建龍一同至治安熱點尋找可能的電纜線藏匿地點，行經成功路二段與桃科12路口時，發現50歲江姓嫌犯載運超過300公斤電纜銅線行駛於路上，經攔查後江姓嫌犯坦承行竊電䌫線準備販售牟利。

陳建龍表示，見習期間發覺派出所所長不只要做好地方土地公的角色，還要有如關公般親自帶班查緝案件真的不簡單，他期許自己在未來的警官生涯能內外兼修，為打擊犯罪奉獻心力。

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